Суд прекратил дело в отношении жителя Великоустюгского района, погибшего при взрыве самодельной петарды

В Великоустюгском районе суд прекратил уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывного устройства.

Как NewsVO сообщал ранее, обвиняемый погиб при взрыве самодельной петарды на автобусной остановке в посёлке Новатор 13 января. Осмотрев квартиру погибшего, следователи изъяли ещё одну целую петарду. Бывшая супруга погибшего рассказала, что мужчина долгое время злоупотреблял спиртным и высказывал намерения уйти из жизни.

«Как установил суд, в 2005 году подсудимый незаконно приобрел и, не имея специального разрешения, с 2014 по 2020 год хранил в своей квартире в пос. Новатор Великоустюгского района смесь промышленно изготовленного дымного и промышленно изготовленного бездымного охотничьего пороха (взрывчатых веществ метательного действия)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом мнения дочери погибшего, его защитника и гособвинителя, уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.