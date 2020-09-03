Суд прекратил дело в отношении жителя Великоустюгского района, погибшего при взрыве самодельной петарды

03.09.2020 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд прекратил уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывного устройства.

Как NewsVO сообщал ранее, обвиняемый погиб при взрыве самодельной петарды на автобусной остановке в посёлке Новатор 13 января. Осмотрев квартиру погибшего, следователи изъяли ещё одну целую петарду. Бывшая супруга погибшего рассказала, что мужчина долгое время злоупотреблял спиртным и высказывал намерения уйти из жизни.

«Как установил суд, в 2005 году подсудимый незаконно приобрел и, не имея специального разрешения, с 2014 по 2020 год хранил в своей квартире в пос. Новатор Великоустюгского района смесь промышленно изготовленного дымного и промышленно изготовленного бездымного охотничьего пороха (взрывчатых веществ метательного действия)», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом мнения дочери погибшего, его защитника и гособвинителя, уголовное дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Тэги: уголовное дело, пиротехника

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
В Вологде написали открытое письмо губернатору с просьбой запретить высаживать детей из автобусов
Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой на трассе под Вологдой
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП на трассе в Сокольском районе
Департамент здравоохранения: умершему в отделении полиции Вологды активисту была оказана необходимая медпомощь
Директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву опросил следователь
03.09.2020 [Общество]

Директора Вологодской областной филармонии Ольгу Васильеву опросил следователь

2963
0
03.09.2020 [Общество]

В Вологде написали открытое письмо губернатору с просьбой запретить высаживать детей из автобусов

4430
0
03.09.2020 [Происшествия]

В Кич-Городецком районе женщина и ребенок погибли при пожаре

803
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде продолжается приемка дворов, отремонтированных в рамках программы «Городская среда»
Суд оштрафовал защитника сквера на Ярославской в Вологде Олега Малиновского за неповиновение полицейскому
Житель Кич-Городецкого района задержан по подозрению в убийстве жены и ее пятилетней дочери
Авиарейсы из Череповца в Великий Устюг возобновят с 15 ноября
Трех череповчан арестовали по подозрению в организации сети порностудий
Суд оштрафовал мужчину, который пытался дать взятку полицейскому на вокзале в Череповце
Поезд на паровозной тяге прибудет на вокзал Вологды 5 сентября
 
27.08.2020 [Общество]

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды

7195
0
03.09.2020 [БлогоVO]

Во время полицейской погони главное — не напугать преследуемого. Особенно, если он — лось

159
0
03.09.2020 [Обзор Прессы]

Похоже, коронавирусом все-таки можно заразиться во второй раз

308
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика