Реконструкцию системы водоснабжения в Харовске запланировали на 2021 год

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко встретился с сотрудниками предприятия «Харовсклеспром». Встреча состоялась в рамках рабочей поездки спикера областного парламента в Харовский район, сообщает пресс-служба ЗСО.

В ходе беседы Луценко рассказали о проблемах, связанных с теплоснабжением и водоснабжением домов райцентра.

«Исторически сложилось, что наш завод снабжает тепловой энергией район Лесдок. В городе есть тепловые сети, которые обслуживает одна из крупных компаний области. Находятся они в неудовлетворительном состоянии, постоянно текут. В этом году ситуация дошла до такой степени, что мы не можем провести гидроиспытание этих сетей, потому что они просто могут быть выведены из строя», — рассказал главный инженер ООО «Харовсклеспром» Эдуард Квасов. «Компания обязана поддерживать в хорошем техническом состоянии сети, проводить гидроиспытания перед зимой. Если этого не происходит, я готов вместе с руководством района организовать встречу с генеральным директором организации, профильным департаментом, чтобы разобраться в этом вопросе», — заявил Андрей Луценко.

Также, по словам местных жителей, довольно часто происходят аварийные отключения водоснабжения, да и качество воды оставляет желать лучшего.

«Как уже было сказано, мы оказываем услугу по теплоснабжению района Лесдок. Вода, которая к нам поступает, хозпитьевая. Каждый месяц мы чистим теплообменники, так как в них образуется толстый слой накипи. Это говорит о качестве питьевой воды. Теплообменники полностью встают, вода не протекает», — отметил главный энергетик ООО «Харовсклеспром» Александр Суздаль.

Как рассказал Андрей Луценко, в рамках проекта «Чистая вода» на 2021 год запланирована реконструкция системы водоснабжения Харовска.

«В настоящее время разработана проектно-сметная документация, она направлена на государственную экспертизу. Также направлены материалы на включение Харовского района в федеральный проект «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Экология». Если все получится, то район получит средства на реконструкцию очистных, — рассказал Андрей Луценко.

Проектом предусмотрено строительство новых очистных сооружений и четырех километров нового трубопровода, а также закольцовка городского водозабора и сетей «Харовсклеспрома».

«Предполагаемый объем финансирования — более 120 миллионов рублей. Если не возникнет трудностей, то к реализации проекта можно будет приступить в следующем году», — завил руководитель администрации Харовского муниципального района Олег Тихомиров.