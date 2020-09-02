Четыре человека заблудились в лесу в Сокольском районе

В Сокольском районе вблизи станции Морженьга заблудились четыре человека. 29 августа ушли в лес и не вернулись 30-летняя женщина, 41-летний, 46-летний и 43-летний мужчины.

Сообщение о их пропаже поступило в УМЧС 1 сентября, в этот же день было обследовано 8 квадратных километров лесного массива. Операция продолжилась и 2 сентября, с помощью беспилотного летательного аппарата.

- 2 сентября в 16 часов 45 минут женщина и 3 мужчины самостоятельно вышли из леса у железнодорожной станции Волонга. Их состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются, - сообщает пресс-служба областного УМЧС.