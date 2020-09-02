В Череповце в квартире на Московском проспекте обнаружили тело пенсионерки

02.09.2020 [Происшествия]

В Череповце следователи устанавливают обстоятельства гибели 81-летней пенсионерки. Тело женщины обнаружили рано утром 30 августа в квартире на Московском проспекте.

— Согласно данным судебно-медицинского исследования, смерть пенсионерки наступила в результате травмы головы, обстоятельства получения которой устанавливаются следствием, — говорится в сообщении следственного комитета.

Так, по данным следствия, в ночь с 29 на 30 августа женщина ушла из квартиры на Московском проспекте, 58. Пенсионерка шла босиком в халате зеленого цвета. Около двух часов ночи она могла проходить по проезжей части улицы Данилова в сторону улицы Максима Горького, по проспекту Луначарского, через перекресток улиц Ленина и Максима Горького, а также во дворах домов этого района.

Всех, кто видел пенсионерку на улице в указанное время, водителей машин, проезжавших в указанном направлении и располагающих записями видеорегистраторов, просят сообщить об этом по телефону 89215328729.

 

Тэги: пенсионерки, гибель человека

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