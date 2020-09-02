В Грязовецком районе проведут проверку после сообщений в СМИ об увязшей в грязи «скорой»

В Грязовецком районе следователи начали проверку «по сообщению СМИ о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи». Речь идет о случае со «скорой», которая 30 августа увязла в грязи на пути к деревне Галкино.

— Согласно сообщениям средств массовой информации, из-за перепаханной дороги к деревне Галкино Грязовецкого района Вологодской области могли оказаться в опасности ее жители, к которым по вызову не смогла подъехать автомашина скорой медицинской помощи. Две женщины в деревне почувствовали себя плохо и вызвали медиков. Фельдшеру пришлось идти через поле пешком, поскольку автомашина по пути застряла в грязи, — сообщает региональное управление следственного комитета.

В управлении также отмечают, что следователи разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и дадут юридическую оценку сложившейся ситуации.

— По результатам осмотра установлено, что машина скорой помощи съехала с основного направления автомобильной дороги Волково-Галкино и двигалась в сторону р.Лухта. В месте, где данное авто не смогло продолжить движение (земли сельхоз назначения) были проведены работы ОАО «Заря"по перепашке полей находящихся в собственности данной организации. То есть машина скорой помощи следовала по землям колхоза. Однако, было также установлено, что часть земельного участка по которой проходит дорога общего пользования местного значения была перепахана сельскохозяйственной техникой. Управление по имущественным и земельным отношениям Грязовецкого муниципального района проводит проверку в отношении ОАО «Заря» по факту перепашки земли. При благоприятных погодных условиях будут выполнены работы по грейдированию участка дороги Волково-Галкино, — говорится в комментарии.

После публикации новости об этой ситуации на NewsVo в аккаунте нашего СМИ в Instagram появился комментарий от администрации Грязовецкого района. Чиновники сообщают, что выехали на место.

Ранее NewsVo сообщал о похожем случае, который тоже произошел в Грязовецком районе. Так, 26 августа «скорая» с тяжело больным пациентом увязла на дороге к деревне Гридино. Больного пришлось доставлять в медучреждение на другом транспорте.