В Вологде двухлетний мальчик попал под колеса авто

В Вологде на улице Марии Ульяновой под колеса автомобиля попал двухлетний мальчик. ДТП произошло утром 2 сентября в районе дома № 17.

В городском отделе ГИБДД NewsVo рассказали, что 20-летняя девушка за рулем «Шевроле Авео» совершила наезд на ребенка, который неожиданно появился на проезжей части. Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

По данным новостного портала городской администрации вологда.рф, мать находилась на улице с двумя маленькими детьми. Мальчик вырвался у нее из рук и побежал на проезжую часть. Женщина не успела его остановить, и ребенок ударился головой о капот.