В администрации Вологды объяснили, почему разная стоимость проезда в автобусах до Молочного

02.09.2020 [Общество]

В администрации Вологды объяснили разницу в стоимости проезда в автобусах № 37 и 37Э до Молочного отсутствием заявок на аукцион по обслуживанию второго маршрута. 

Ранее NewsVo сообщал, что «ВологдаТранс» в мае отказался обслуживать маршрут 37Э из-за низкой, по мнению предпринимателя, цены билета. После этого администрация провела два аукциона, но на них из перевозчиков никто не заявился. Третий аукцион, с изменившимися условиями, выиграл «ВологдаТранс».

— Заявка была одна. Раньше мы делали запрос на 30 рублей проезд, никто не выходил на конкурсные процедуры, вышли только на стоимость 35 рублей. Другого не могу ничего прокомментировать, — сказал, отвечая на вопрос во время прямого эфира, начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов. 

Оба маршрута обслуживает один и тот же перевозчик - ООО «ВологдаТранс». На маршруте №37Э - от областной детской больницы до дома ветеранов - всего один автобус, "большого класса вместимостью более 100 человек", как сообщает пресс-служба городской администрации. С 1 сентября он выполняет всего семь рейсов в день, причем последний из Вологды - в 19.10. На маршруте №37, судя по расписанию на сайте "Перевозчики пассажиров г. Вологда", автобусы выполняют более 20 рейсов в день. 

1 сентября автобус по маршруту №37Э вновь начал курсировать, но изменилось расписание, стоимость проезда, а еще там больше не действует единый гражданский проездной. 

 

 

Тэги: общественный транспорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды
В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
21 новый случай коронавируса выявили в Вологде за сутки
В полиции умер задержанный защитник сквера на улице Ярославской в Вологде
Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой на трассе под Вологдой
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП на трассе в Сокольском районе
По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело
29.08.2020 [Общество]

Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга

3673
0
29.08.2020 [Общество]

Департамент здравоохранения: умершему в отделении полиции Вологды активисту была оказана необходимая медпомощь

2892
0
28.08.2020 [Общество]

По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело

2976
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Реконструкцию системы водоснабжения в Харовске запланировали на 2021 год
В Германии заявили, что Навального отравили веществом класса «Новичок»
Четыре человека заблудились в лесу в Сокольском районе
В Череповце в квартире на Московском проспекте обнаружили тело пенсионерки
Выставка работ художника Сергея Лаврентьева откроется в галерее «Красный мост» 3 сентября
В Грязовецком районе проведут проверку после сообщений в СМИ об увязшей в грязи «скорой»
В Вологде двухлетний мальчик попал под колеса авто
 
27.08.2020 [Общество]

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды

6974
0
02.09.2020 [БлогоVO]

Вчера на Ярославской, 36 жители, как обычно, проводили собрание по поводу предстоящего суда по сервитуту

264
0
01.09.2020 [Обзор Прессы]

Конфликт на расстоянии

401
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика