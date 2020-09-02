В администрации Вологды объяснили, почему разная стоимость проезда в автобусах до Молочного

В администрации Вологды объяснили разницу в стоимости проезда в автобусах № 37 и 37Э до Молочного отсутствием заявок на аукцион по обслуживанию второго маршрута.

Ранее NewsVo сообщал, что «ВологдаТранс» в мае отказался обслуживать маршрут 37Э из-за низкой, по мнению предпринимателя, цены билета. После этого администрация провела два аукциона, но на них из перевозчиков никто не заявился. Третий аукцион, с изменившимися условиями, выиграл «ВологдаТранс».

— Заявка была одна. Раньше мы делали запрос на 30 рублей проезд, никто не выходил на конкурсные процедуры, вышли только на стоимость 35 рублей. Другого не могу ничего прокомментировать, — сказал, отвечая на вопрос во время прямого эфира, начальник департамента городского хозяйства Алексей Шумилов.

Оба маршрута обслуживает один и тот же перевозчик - ООО «ВологдаТранс». На маршруте №37Э - от областной детской больницы до дома ветеранов - всего один автобус, "большого класса вместимостью более 100 человек", как сообщает пресс-служба городской администрации. С 1 сентября он выполняет всего семь рейсов в день, причем последний из Вологды - в 19.10. На маршруте №37, судя по расписанию на сайте "Перевозчики пассажиров г. Вологда", автобусы выполняют более 20 рейсов в день.

1 сентября автобус по маршруту №37Э вновь начал курсировать, но изменилось расписание, стоимость проезда, а еще там больше не действует единый гражданский проездной.