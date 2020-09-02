Новым проректором по научной работе ВоГУ стал Алексей Ударатин

02.09.2020 [Общество]

В ВоГУ назначен новый проректор по научной работе. Им стал Алексей Ударатин – бывший директор института математики, естественных и компьютерных наук. Он также займётся стратегическим планированием ВоГУ.

«Алексей Ударатин – выпускник ВоГУ, свой профессиональный путь в вузе начинал с должности ассистента кафедры электрооборудования, является автором нескольких десятков научных и научно-методических трудов», - сообщается на сайте университета.

Бывший проректор по научной работе ВоГУ Михаил Безнин, останется работать в университете в должности заведующего кафедрой отечественной истории.

 

Тэги: ВоГУ, ученые

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