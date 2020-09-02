Выставка работ художника Сергея Лаврентьева откроется в галерее «Красный мост» 3 сентября

Выставка работ вологодского художника Сергея Лаврентьева откроется в галерее современного искусства «Красный мост» 3 сентября. Вниманию посетителей будут представлены живопись, графику и объекты.

Сергей Лаврентьев родился в 1960 году в Шуе Ивановской области. Учился в Ивановском художественном училище. Член Союза художников России с 1998 года. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Его произведения находятся в Вологодской картинной галерее, Вологодском государственном музее-заповеднике, Череповецком музейном объединении, Псковском государственном музее-заповеднике, а также в музейных и частных собраниях России и за рубежом. Живописец, скульптор и создатель объектов живёт и работает в Вологде.

Торжественное открытие выставки состоится 3 сентября в 18:00 по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143. Галерея современного искусства работает ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной – пятница.

Выставка будет работать до 4 октября. Вход свободный.

(0+)

