Выставка работ художника Сергея Лаврентьева откроется в галерее «Красный мост» 3 сентября

02.09.2020 [Культура]

Выставка работ вологодского художника Сергея Лаврентьева откроется в галерее современного искусства «Красный мост» 3 сентября. Вниманию посетителей будут представлены живопись, графику и объекты.

Сергей Лаврентьев родился в 1960 году в Шуе Ивановской области. Учился в Ивановском художественном училище. Член Союза художников России с 1998 года. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Его произведения находятся в Вологодской картинной галерее, Вологодском государственном музее-заповеднике, Череповецком музейном объединении, Псковском государственном музее-заповеднике, а также в музейных и частных собраниях России и за рубежом. Живописец, скульптор и создатель объектов живёт и работает в Вологде.

Торжественное открытие выставки состоится 3 сентября в 18:00 по адресу: Вологда, Набережная 6 Армии, 143. Галерея современного искусства работает ежедневно с 10:00 до 18:00, выходной – пятница. 

Выставка будет работать до 4 октября. Вход свободный.

(0+)
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды
В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
21 новый случай коронавируса выявили в Вологде за сутки
В полиции умер задержанный защитник сквера на улице Ярославской в Вологде
Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой на трассе под Вологдой
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП на трассе в Сокольском районе
По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело
29.08.2020 [Общество]

Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга

3673
0
29.08.2020 [Общество]

Департамент здравоохранения: умершему в отделении полиции Вологды активисту была оказана необходимая медпомощь

2892
0
28.08.2020 [Общество]

По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело

2975
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Реконструкцию системы водоснабжения в Харовске запланировали на 2021 год
В Германии заявили, что Навального отравили веществом класса «Новичок»
Четыре человека заблудились в лесу в Сокольском районе
В Череповце в квартире на Московском проспекте обнаружили тело пенсионерки
Выставка работ художника Сергея Лаврентьева откроется в галерее «Красный мост» 3 сентября
В Грязовецком районе проведут проверку после сообщений в СМИ об увязшей в грязи «скорой»
В Вологде двухлетний мальчик попал под колеса авто
 
27.08.2020 [Общество]

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды

6974
0
02.09.2020 [БлогоVO]

Вчера на Ярославской, 36 жители, как обычно, проводили собрание по поводу предстоящего суда по сервитуту

264
0
01.09.2020 [Обзор Прессы]

Конфликт на расстоянии

401
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика