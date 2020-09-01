Выставка графики на тему 75-летия Победы откроется в Череповце 2 сентября

01.09.2020 [Культура]

Выставка графики «Чтобы мир стал больше и синей» откроется 2 сентября в Художественном музее в Череповце. Выставка посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозицию войдут картины из фондов Череповецкого музейного объединения.

На открытии выступит Юрий Крохмаль, автор-исполнитель, лауреат всероссийских конкурсов патриотической песни, руководитель хора МВД.

Торжественное открытие состоится 2 сентября в 18.00 по адресу: Череповец, Советский проспект, 30А, 1 этаж.

Музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. В среду с 11:00 до 20:00. Выходной – понедельник. 

Стоимость билетов: взрослые посетители – 50 рублей, льготные посетители – 30 рублей.

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