В Грязовецком районе ищут водителя, сбившего пешехода

В Грязовецком районе ищут водителя, который сбил женщину и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел 31 августа в 9.45 на 1 км автодороги Илейкино — Шуйское.

— По предварительным данным не установленный автомобиль совершил наезд на женщину 1968 г. р., которая с травмами была доставлена в медицинское учреждение, — сообщает УГИБДД по Вологодской области.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о ДТП, в том числе записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Вологодской области по телефону: 8(8172) 76-53-22 или обратиться в ближайший отдел полиции.