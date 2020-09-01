Дивиденды: как заработать в кризис

01.09.2020 [Новости компаний]
Дивиденды: как заработать в кризис

В эпоху нового «коронавирусного» кризиса перед многими россиянами встала проблема: как сохранить, а лучше — приумножить — имеющиеся сбережения. Один из привлекательных вариантов вложения средств — ценные бумаги. Покупая акции компании на бирже, вы получаете право на дивиденды по этим активам, то есть право на долю прибыли, которую компания распределяет между акционерами.

Вложить средства в биржевые инструменты сейчас просто — все услуги доступны дистанционно. В несколько кликов можно открыть брокерский счет. Работать с ним можно как на компьютере, так и через мобильное приложение. Некоторые сервисы даже дают возможность проходить обучение у опытных трейдеров.

Между тем, сейчас инвесторам необходимо как никогда быть особенно осторожными в погоне за дивидендами. В нынешней экономической обстановке очень важно следить за новостями — некоторые компании из-за пандемии коронавируса могут на время отказаться от выплат акционерам. В Центробанке финансовым компаниям, в частности банкам, рекомендовали дополнительно проанализировать обоснованность распределения прибыли и принимать решение о выплате дивидендов за 2019 г. только при условии достаточного запаса капитала.

Так, например, в мае 2020 года стало известно, что от выплат дивидендов по итогам 2019 года отказывается М.Видео. Компания, которая является лидером по продаже бытовой техники в России, была вынуждена на время закрыть свои магазины по требованиям Роспотребнадзора, во избежание распространения COVID-19.

Совсем другая ситуация в АО АКБ «ЦентроКредит». В августе в Москве состоялось внеочередное Общее собрание акционеров, на котором было принято решение направить на выплату дивидендов по всем категориям акций 1,3 млрд. рублей. Источник — нераспределенная прибыль прошлых лет. Так, чистая прибыль АКБ «ЦентроКредит» по итогам 2019 года составила более 15,5 млрд. рублей.

В целом, как сообщают «Ведомости», в 2020 году аналитики советуют инвесторам обратить внимание на бумаги сектора электроэнергетики, связи — эти сферы экономики не сильно пострадали от пандемии. Считается также, что стабильно высокие дивиденды акционерам платят металлургические компании.

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