В Шекснинском районе будут судить заключённого, который сбежал из колонии-поселения

В Шекснинском районе передали в суд уголовное дело о побеге из колонии-поселения.

«Установлено, что 8 июля 2020 года осужденный, отбывая наказание в колонии-поселении, был направлен на работу в ООО „Шекснинская птицефабрика“. С целью уклонения от дальнейшего отбывания наказания, злоумышленник самовольно покинул рабочее место, сбежал в лесопарковую зону, расположенную недалеко от предприятия и 9 июля 2020 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов на автовокзале в п. Шексна», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Ранее NewsVo сообщал, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны. От подъема до отбоя они могут свободно передвигаться в пределах колонии-поселения, носить гражданскую одежду. С разрешения администрации колонии-поселения они также могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение. Разрешение дается, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы, либо в связи с обучением.