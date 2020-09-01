Мошенники убедили вологжанку взять несколько кредитов, чтобы сохранить сбережения

56-летняя жительница Вологды стала жертвой мошенников. Неизвестный позвонил ей на телефон и, под предлогом «сохранения сбережений», убедил женщину перевести свои деньги на якобы открытый специально для неё резервный счёт. Затем мошенник уговорил потерпевшую оформить несколько кредитов и перевести полученные деньги на указанные им счета. Общая сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.

От действий мошенников также пострадала 65-летняя череповчанка.

«Пенсионерка пояснила, что ей в социальной сети в сети Интернет пришло сообщение о возможности получения выплаты. Чтобы получить ее заявительница сообщила свои данные и данные банковской карты. На потерпевшую был оформлен кредит на сумму 230 тысяч рублей. Затем череповчанка перевела свои сбережения и кредитные деньги на несколько электронных кошельков и абонентских номеров. Таким образом жительница города металлургов перевела мошенникам более 290 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Аналогичным способом злоумышленники похитили со счёта 63-летней жительницы около 410 тысяч рублей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела. Полицейские устанавливают подозреваемых в совершении преступлений.