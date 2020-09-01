Цикл бесплатных публичных лекций о реликтовых находках в Вологодской области запускает музей-заповедник

Цикл публичных лекций «Новые находки реликтов в Вологодской области» запускает в сентябре Вологодский государственный музей-заповедник.

Рели́кт (от лат. relictum «остаток») — это живой организм, входящий в состав растительного или животного мира данного региона как пережиток флоры и фауны прошлых геологических эпох.

- Перед слушателями будут выступать учёные, исследующие природу северного края и разрабатывающие программы контроля и сохранения биоразнообразия в регионе, - говорится в анонсе мероприятий на странице музея в социальной сети.

Первая лекция из этого цикла состоится 4 сентября в 15:00 в первом зале отдела природы. Она будет посвящена орхидным.

- Орхидные - это обширное и древнее семейство цветковых растений, распространённое в наши дни по всей планете, кроме Антарктиды, - говорится в анонсе. - Чем интересны орхидные, почему их охраняют во всём мире и сколько дикорастущих орхидей можно встретить в Вологодской области, расскажет старший преподаватель кафедры биологии и химии ВоГУ Андрей Борисович Чхобадзе.

В связи с ограничениями посетить мероприятие можно только по записи. Телефон: (8172) 72-99-82. Вход бесплатный.

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