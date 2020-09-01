Цикл бесплатных публичных лекций о реликтовых находках в Вологодской области запускает музей-заповедник

01.09.2020 [Культура]

Цикл публичных лекций «Новые находки реликтов в Вологодской области» запускает в сентябре Вологодский государственный музей-заповедник. 

Рели́кт (от лат. relictum «остаток») — это живой организм, входящий в состав растительного или животного мира данного региона как пережиток флоры и фауны прошлых геологических эпох.

- Перед слушателями будут выступать учёные, исследующие природу северного края и разрабатывающие программы контроля и сохранения биоразнообразия в регионе, - говорится в анонсе мероприятий на странице музея в социальной сети.

Первая лекция из этого цикла состоится 4 сентября в 15:00 в первом зале отдела природы. Она будет посвящена орхидным. 

- Орхидные - это обширное и древнее семейство цветковых растений, распространённое в наши дни по всей планете, кроме Антарктиды, - говорится в анонсе. - Чем интересны орхидные, почему их охраняют во всём мире и сколько дикорастущих орхидей можно встретить в Вологодской области, расскажет старший преподаватель кафедры биологии и химии ВоГУ Андрей Борисович Чхобадзе.

В связи с ограничениями посетить мероприятие можно только по записи. Телефон: (8172) 72-99-82. Вход бесплатный.

(12+)
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды
В Вологде загорелось здание ликеро-водочного завода
21 новый случай коронавируса выявили в Вологде за сутки
В полиции умер задержанный защитник сквера на улице Ярославской в Вологде
36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области
17 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга
Водитель ВАЗа пострадал в ДТП с фурой на трассе под Вологдой
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП на трассе в Сокольском районе
По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело
29.08.2020 [Общество]

Причиной смерти вологодского активиста Сергея Пахолкова стал отек мозга

3128
0
27.08.2020 [Общество]

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды

6651
0
28.08.2020 [Общество]

По факту смерти задержанного активиста в отделе полиции в Вологде возбудили уголовное дело

2773
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Цикл бесплатных публичных лекций о реликтовых находках в Вологодской области запускает музей-заповедник
В Череповце увеличили количество автобусов на городских маршрутах
Сотрудницу бюджетного учреждения культуры в Грязовце подозревают в присвоении 247 тысяч рублей
Грант в 340 тысяч рублей на постановку спектакля о Великой Отечественной войне получила сотрудница ВИПЭ ФСИН
37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Соколе судили выпускника, пронесшего шпаргалку на ЕГЭ
В Вологде шестерых мужчин осудили за похищения людей, вымогательства и изнасилования
 
27.08.2020 [Общество]

УМВД пообещало провести проверку после смерти задержанного активиста в отделе полиции Вологды

6651
0
01.09.2020 [БлогоVO]

Выходит, если речь о деньгах, то можно уродовать внешний вид, если не заплатили, то это вандализм

159
0
01.09.2020 [Обзор Прессы]

Великолепная четвёрка

89
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика