Грант в 340 тысяч рублей на постановку спектакля о Великой Отечественной войне получила сотрудница ВИПЭ ФСИН

01.09.2020 [Культура]

Вологжанка Мария Полковникова была признана лучшим цифровым участником Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов 2020». Мария — старший лейтенант внутренней службы, она работает инспектором отдела по работе с личным составом в ВИПЭ ФСИН России.  

На форуме она защитила свой проект в грантовом конкурсе молодежных инициатив и получила от Федерального агентства по делам молодежи финансовую поддержку в размере 340 тысяч рублей на его реализацию. 

— Мария с мужем и партнером по сцене Артемом Полковниковым подготовили спектакль, направленный на патриотическое воспитание молодежи и выразили готовность продемонстрировать постановку в отдалённых от Вологды населённых пунктах и кадетских школах, — сообщается на странице ВИПЭ ФСИН России в социальной сети.

Реализация проекта запланирована на весну 2021 года. 

— Название спектакля — это призыв к молодежи — «Памяти павших будьте достойны», — говорит Мария Полковникова о проекте. — Наш спектакль содержит реальные кадры фронтовой хроники, авторские стихотворения, известные и малоизвестные песни военных лет. Мы постарались сделать такую программу, чтобы она не оставила равнодушным ни одного зрителя. Спектакль посвящен молодости и отваге, любви, надежде и вере, всему тому, что пришлось пережить нашему народу в годы Великой Отечественной войны.

Мария и Артём Полковниковы известны многим вологжанам как участники команды КВН «Люди ФСИНЕМ», в составе которой они становились чемпионами Вологодской лиги.

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