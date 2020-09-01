37 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 37 пациентам. Из них 26 в Череповце, четыре в Вологде, по два в Кадуйском, Грязовецком и Шекснинском районах, один в Сокольском районе. Кроме того, оперштаб сообщает об еще одном погибшем пациенте с COVID-19.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 416 пациентам. Большая часть из них — 2 912 — уже выздоровели. Общее количество летальных исходов достигло 37. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 467 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что действие листков временной нетрудоспособности для работающих пенсионеров в Вологодской области продлят до 13 сентября. Речь идет о работающих гражданах старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции, не перешедших на удаленную работу и не находящихся в отпусках.