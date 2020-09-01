В квартире на улице Рабочей в Вологде обнаружили тело мужчины

В Вологде следователи проводят проверку по факту смерти мужчины. Тело было обнаружено 28 августа в одной из квартир дома на улице Рабочей. У 35-летнего погибшего нашли признаки электротравмы на пальцах рук.

По предварительной информации, погибший занимался ремонтом электропроводки в квартире знакомого. О происшествии в правоохранительные органы сообщил очевидец.

Как отмечают в СУ СК РФ по Вологодской области, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти мужчины, в том числе, были ли он компетентен в сфере энергетики. Проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы, точную причину гибели вологжанина установит судебная медицинская экспертиза.