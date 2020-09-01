В Харовске 14-летнего подростка будут судить за кражу из чужого дома

В Харовске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка, обвиняемого в краже.

«По версии следствия, в марте 2020 года в г. Харовске 14-летний подросток с малолетним приятелем, 13 лет, выдавив лист фанеры в окне, залез в чужой дом, откуда похитил самовар и кабель общей стоимостью 5,8 тысяч рублей, которым распорядился по своему усмотрению», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе расследования обвиняемый вернул похищенный самовар и возместил потерпевшему причинённый ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит от 1 года до 6 лет лишения свободы. В отношении 13-летнего соучастника кражи, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, будет проведена профилактическая работа.