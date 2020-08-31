Жителю Великоустюгского района грозит до шести лет лишения свободы за кражу металла с чужой дачи

В Великоустюгском районе полицейские раскрыли кражу металла с дачи в деревне Пеганово. Потерпевшая рассказала, что с её участка украли дрова и металлические изделия общей стоимостью более 30 тысяч рублей.

Возможным подозреваемым в хищении оказался ранее не судимый 26-летний местный житель. Он признался сыщикам, что причастен только к краже металла, который сдал в ближайший пункт приёма, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.