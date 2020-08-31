В Вологде застройщик почти на два года задержал срок сдачи жилого дома в микрорайоне Прибрежный

В Вологде суд обязал застройщика, ООО «Инвестиционные технологии», выплатить около 800 тысяч рублей дольщику, который вовремя не получил свою квартиру. Речь идет о доме по улице Бурмагиных, 19 в микрорайоне «Прибрежный», который должны были сдать еще в 2018 году, однако строят до сих пор. Добровольно решение суда фирма выполнять не желает и даже пытается разорвать договор с клиентом.

«Денежных средств на счетах организации нет»

Станислав Воробьев приобрел двухкомнатную квартиру в строящемся доме по соглашению уступки прав требования (цессии). То есть недвижимость сначала купил другой человек, а вологжанин, заключив с этим дольщиком договор, принял в полном объеме его права на эту квартиру, заплатив 3,1 млн. рублей. Согласно договору с застройщиком, ключи от квартиры мужчина должен был получить не позднее 30 ноября 2018 года. Однако этого не произошло.

Два года работы на стройке то приостанавливались, то начинались снова. Сроки сдачи объекта переносились, а Станиславу приходилось снимать жилье. В конце 2019 года мужчина обратился в суд и потребовал у «Инвестиционных технологий» выплатить ему неустойку и штраф за грубое нарушение сроков строительства. В январе 2020 года суд, рассмотрев иск вологжанина, обязал застройщика выплатить 524 568 рублей 82 копейки неустойки, 10 000 рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 267 284 рубля 41 копейка, расходы по уплате госпошлины в размере 8 745 рублей 69 копеек.

Добровольно эти деньги ему выплачивать отказываются, более того, «Инвестиционные технологии» пытаются разорвать с ним договор.

— В одностороннем порядке. Ссылаются на то, что я не заплатил им деньги за подключение дома к коммунальным сетям. А до недавнего времени коммунальные сети в принципе отсутствовали в этом доме. Я просил их предоставить расчеты, почему именно такая сумма, мне ничего не предоставили, — рассказывает Станислав.

Получив решение суда о выплате неустойки, сначала мужчина с исполнительным листом лично обратился в банк, где, по данным вологжанина, у ООО «Инвестиционные технологии» был открыт счет.

— Все документы там оформил, они приняли мой лист к исполнению, но в течение недели дали мне ответ, что денежных средств на счетах организации нет, а еще, что я нахожусь в четвертой очереди — то есть долги по зарплате, налоги, они идут вперед меня, — рассказывает Воробьев.

Забрав лист из банка, вологжанин отправил его заказным письмом приставам. Теперь мужчина надеется, что приставы оперативно наложат арест на имущество организации.

На объекте - август 2020 года, фото с сайта наш.дом.рф

Жалоба в прокуратуру

Кроме того, вологжанин обратился в прокуратуру, чтобы в рамках ведомственной проверки застройщика была установлена прозрачность ведения хоздеятельности ООО «Инвестиционные технологии». В своем заявлении мужчина обратил внимание на значительное снижение количества имущества застройщика за 2020 год, что, по его мнению, является попыткой избежать ответственности за существенное нарушение сроков строительства. Кроме того, по мнению вологжанина, необходимо установить перечень всех сделок с имуществом застройщика с целью дальнейшего обжалования в интересах участников долевого строительства.

Дом на Бурмагиных, 19 подключили к газу только в двадцатых числах августа. Вообще в последнее время работы на стройке активизировались.

- В июле у них поменялись подрядчики, сейчас какие-то работы ведутся, но я недавно приезжал, опять людей мало. Прораб мне сказал, что подключили газ в первой секции. У меня-то четвертая, меня больше моя квартира интересует, - говорит вологжанин.

На 28 августа 2020 года в Вологодский городской суд от участников долевого строительства дома № 19 по улице Бурмагина поступило уже три исковых заявления с финансовыми требованиями за существенное нарушение сроков строительства.

Ввод объекта в эксплуатацию, согласно информации, опубликованной на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, запланирован на III квартал 2020 года. Воробьев считает, что ситуация требует внимания государственных органов, так как строительство по-прежнему ведется с перерывами и в любой момент возможно прекращение работ.

Для справки:



ООО «Инвестиционные технологии» зарегистрировано в Вологде в 2008 году, учредители – Валерий Козин, Людмила Иванова, Ольга Маштакова. Основной вид деятельности – «деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика».