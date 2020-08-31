Житель Тотемского района избил знакомого за отказ помочь ему по хозяйству

В Тотемском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смертельной травмы знакомому.

«По версии следствия, 24.08.2020 в одной из деревень Тотемского района 61-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, решил силой выяснить отношения с другим местным жителем. При встрече он несколько раз избивал знакомого, в том числе явившись к тому домой. От причиненной травмы головы пострадавший, 45 лет, скончался по месту жительства на следующий день», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Тело погибшего обнаружил его родственник, который сообщил о происшествии в правоохранительные органы. Подозреваемый заключён под стражу. Он пояснил, что избил потерпевшего за отказ помочь по хозяйству.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.