Житель Тотемского района избил знакомого за отказ помочь ему по хозяйству

31.08.2020 [Общество]

В Тотемском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смертельной травмы знакомому.

«По версии следствия, 24.08.2020 в одной из деревень Тотемского района 61-летний мужчина, будучи в состоянии опьянения, решил силой выяснить отношения с другим местным жителем. При встрече он несколько раз избивал знакомого, в том числе явившись к тому домой. От причиненной травмы головы пострадавший, 45 лет, скончался по месту жительства на следующий день», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Тело погибшего обнаружил его родственник, который сообщил о происшествии в правоохранительные органы. Подозреваемый заключён под стражу. Он пояснил, что избил потерпевшего за отказ помочь по хозяйству.

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: избиение

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