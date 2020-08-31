22 новых случая коронавируса выявили за сутки в Череповце

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 33 пациентам. Из них 22 в Череповце, шесть в Вологде, два в Вологодском районе, по одному в Грязовецком, Череповецком и Верховажском районах.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 379 пациентам. Большая часть из них — 2 866 — уже выздоровели. Количество летальных исходов достигло 36. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 477 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что действие листков временной нетрудоспособности для работающих пенсионеров в Вологодской области продлят до 13 сентября. Речь идет о работающих гражданах старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции, не перешедших на удаленную работу и не находящихся в отпусках.