22 новых случая коронавируса выявили за сутки в Череповце

31.08.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 33 пациентам. Из них 22 в Череповце, шесть в Вологде, два в Вологодском районе, по одному в Грязовецком, Череповецком и Верховажском районах. 

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 379 пациентам. Большая часть из них — 2 866 — уже выздоровели.  Количество летальных исходов достигло 36.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 477 человек. 

Ранее NewsVo сообщал, что действие листков временной нетрудоспособности для работающих пенсионеров в Вологодской области продлят до 13 сентября. Речь идет о работающих гражданах старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции, не перешедших на удаленную работу и не находящихся в отпусках.

Тэги: коронавирус

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