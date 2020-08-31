В Череповце для борьбы с наркоманами создадут народную дружину

31.08.2020 [Общество]

Дружину для борьбы с наркоманами планируют создать жители частного сектора за улицей Олимпийской в Череповце. По словам местных жителей, в их районе действуют организованные группы закладчиков наркотиков. Это подтверждают и данные полиции. Распространителей и потребителей запрещенных веществ задерживали на Ольховой, Дачной, Олимпийской, Каштановой, Рябиновой, Широкой, в районе четвертого кладбища.

«Очень много наркоманов, которые ищут закладки. Кто-то приходит пешком, некоторые приезжают на машинах в неадекватном состоянии, — рассказывает активист Сергей Коровяковский. — Мы встречались с руководством УМВД, нам пообещали усилить патрулирование, в том числе вести скрытое наблюдение. Также мы решили создать дружину из числа местных жителей. Дружинники будут иметь средства самообороны, полиция пообещала немедленно реагировать на их сообщения».

Официальный сайт Череповца сообщает, что участки в частном секторе за Олимпийской раньше выделялись льготникам, сейчас там небольшой коттеджный поселок.

 

Тэги: дружинники, наркоманы

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