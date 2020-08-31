В Великом Устюге четыре человека пострадали при пожаре в деревянном доме

31.08.2020 [Происшествия]

В Великом Устюге 31 августа произошел пожар в деревянном доме на улице Павла Покровского, 28. Сигнал о возгорании поступил около 11 утра.

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в комнате, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

Видео телеканала "Русский Север".

В результате возгорания пострадала одна комната, остальные квартиры пригодны для проживания. В результате происшествия травмы различной степени тяжести получили четыре человека. Женщина 1993 года рождения госпитализирована, еще трем женщинам оказана первая медицинская помощь.

У дома, в котором произошел пожар, двойной адрес: улица Павла Покровского, 28, либо Комсомольская площадь, 10. Он был построен в 1908 году и является памятником архитектуры регионального значения. В реестре он значится как дом купца Гоголицина.

Дом Голицина

Тэги: пожар, пожар с пострадавшим

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