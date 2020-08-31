Пьяный вологжанин украл из чужой машины рюкзак, в котором не нашёл ничего нужного

31.08.2020 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу. Потерпевшая – 23-летняя местная жительница – рассказала, что оставила свой рюкзак в припаркованном автомобиле «Тойота Ярис».

Одно из окон машины не было закрыто, и, вернувшись, она увидела, что рюкзак пропал. Ущерб девушка оценила в более чем 6 тысяч рублей. Возможным подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый вологжанин.

«Он пояснил, что находился в состоянии опьянения, проходил мимо автомобиля Тойота Ярис и увидел открытое окно с правой стороны. На переднем пассажирском сидении лежал рюкзак. Просунув руку в открытое окно, он легко достал рюкзак из автомобиля и отправился с ним домой. Проверив содержимое, обнаружил в нем женскую спортивную форму, эспандеры, музыкальную колонку и зарядное устройство для телефона. Ничего из перечисленного ему оказалось не нужно. Когда полицейские пришли к нему домой, он добровольно выдал похищенное», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Украденное имущество будет возвращено законному владельцу.

Тэги: кража

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