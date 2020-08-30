36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 36 пациентам. Из них 13 в Череповце, восемь в Вологде, четыре в Вологодском районе, по три в Тарногском и Нюксенском, два в Сокольском, по одному в Грязовецком, Череповецком и Тотемском районах.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 346 пациентам. Большая часть из них — 2 863 — уже выздоровели. Количество летальных исходов достигло 36 — плюс один умерший за сутки. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 447 человек.