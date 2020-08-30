36 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Вологодской области

30.08.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 36 пациентам. Из них 13 в Череповце, восемь в Вологде, четыре в Вологодском районе, по три в Тарногском и Нюксенском, два в Сокольском, по одному в Грязовецком, Череповецком и Тотемском районах.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 346 пациентам. Большая часть из них — 2 863 — уже выздоровели.  Количество летальных исходов достигло 36 — плюс один умерший за сутки.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеет 447 человек. 

— Количество обследованных — 373 267. Тысячи тестов каждый день помогают выявить и своевременно лечить COVID-19 у земляков. Соблюдайте дистанцию, носите маски. Берегите здоровье — своё и окружающих, - написал в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Тэги: коронавирус

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