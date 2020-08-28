Череповецкая «Северянка» провела два товарищеских матча против нижегородской «Спарты»

В рамках подготовки к новому сезону Высшей лиги "А" волейболистки череповецкой «Северянки» провели два контрольных матча против нижегородской «Спарты», команды, которая в предстоящем сезоне будет выступать в высшем дивизионе — Суперлиге.

Первый матч, который прошел 25 августа, по согласованию тренеров состоял из четырех партий и завершился мировой ничьей 2:2. На следующий день команды утром провели совместную тренировку, а вечером сыграли уже полноценный матч. Игроки «Спарты» с самого начала завладели лидерством и повели в счете 2:0 по сетам. Но череповчанки не сдались, смогли выровнять игру и перевести матч на тай-брейк в котором и одержали победу 15:12. И 3:2 в матче.

После игры связующая и капитан «Северянки» Ольга Ефимова поделилась впечатлениями.