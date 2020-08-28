Череповецкая «Северянка» провела два товарищеских матча против нижегородской «Спарты»

28.08.2020 [Спорт]

В рамках подготовки к новому сезону Высшей лиги "А" волейболистки череповецкой «Северянки» провели два контрольных матча против нижегородской «Спарты», команды, которая в предстоящем сезоне будет выступать в высшем дивизионе  — Суперлиге.

Первый матч, который прошел 25 августа, по согласованию тренеров состоял из четырех партий и завершился мировой ничьей 2:2. На следующий день команды утром провели совместную тренировку, а вечером сыграли уже полноценный матч. Игроки «Спарты» с самого начала завладели лидерством и повели в счете 2:0 по сетам. Но череповчанки не сдались, смогли выровнять игру и перевести матч на тай-брейк в котором и одержали победу 15:12. И 3:2 в матче. 

После игры связующая и капитан «Северянки» Ольга Ефимова поделилась впечатлениями.

— Немного волнительно. Чувствуется, что не хватает уверенности. Думаю, это и за счёт недостаточной сыгранности, и частично из-за долгого перерыва в связи с пандемией. Не могу сказать, что были существенные проблемы. Но хочу отметить, что нужно входить в игру с первой партии, с первых очков. Мы пока долго раскачиваемся, а сопернику это всегда на руку.

Тэги: волейбол

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