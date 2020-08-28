«Единая Россия» предлагает заасфальтировать хотя бы по одной улице в каждом сельском поселении Вологодской области

Вологодское региональное отделение «Единой России» предложило заасфальтировать центральные улицы в каждом сельском поселении области.

«С такой инициативой вышел глава района Сергей Усов. Безусловно, мы поддерживаем эту идею. И предлагаем распространить ее на всю область, чтобы в каждом сельском поселении была отремонтирована хотя бы одна улица. Можно сделать это отдельным проектом, либо включать вопрос в повестку Градостроительных советов. Как будет реализовываться предложение, мы детально обсудим на заседании фракции „Единая Россия“ в сентябре», — заявил спикер Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Эту инициативу уже поддержал губернатор области Олег Кувшинников. По его словам, сейчас необходимо разработать проектно-сметную документацию по большинству муниципальных образований, где проживает более 500 человек, чтобы заасфальтировать хотя бы центральную улицу, сообщает пресс-служба Законодательного собрания области.

«Я обязательно поддержу это предложение. Потому что сегодня в большинстве муниципальных образований, особенно отдаленных, нет асфальта. Пока этого нет, мы отработали новую технологию пролива грунтовых дорог специальным раствором, чтобы они меньше пылили, — рассказал Олег Кувшинников. — Поэтому там, где мы принимаем решение асфальтировать, выносим предложение на Градсовет, а там, где пока нет технической возможности, будем заниматься проливом. Готовьте предложение. Я ведущую партию региона обязательно поддержу».