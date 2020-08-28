Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП на трассе в Сокольском районе

28.08.2020 [Происшествия]

В Сокольском районе 28 августа произошло два ДТП, в одном из которых пострадала маленькая девочка.

Первая авария произошла около 9 часов утра на 52 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск. По предварительным данным областного УМВД, 32-летняя женщина за рулем "Киа Спектра", двигаясь в сторону Тотьмы, не справилась с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП травмы получили 27-летняя пассажирка иномарки и двухлетняя девочка, которая тоже ехала в этом авто. 

Второе ДТП случилось около 10.40 на 28 километре этой же трассы. Там 47-летний водитель "Тойота Эстима" тоже съехал в кювет, не справившись с управлением. В результате пострадали 20-летний и 16-летний пассажиры авто.

На месте ДТП работали наряды ГИБДД. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Тэги: ДТП

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