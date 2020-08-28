Выставка, посвященная старинным средствам передвижения и телефонной связи, откроется в Устюжне

Выставка «Связь времён и расстояний» откроется в Устюженском краеведческом музее 1 сентября. Она будет посвящена сразу нескольким юбилеям: 35-летию автостанции в Устюжне, 45-летию начала прямого автобусного сообщения «Устюжна – Ленинград», 55-летию введения в строй автоматической телефонной станции на 300 абонентов и 100-летию междугородней телефонной станции.

– Первый раздел выставки познакомит посетителей со средствами передвижения устюжан с 19-го века и по начало 21-го века. На фотографиях запечатлены конные повозки, пароходы, железнодорожные здания Устюженского уезда. В витринах и на плоскостях представлены: форма лётчика и моряка, билеты и реклама маршрутов, значки транспортной тематики, дипломы строительных организаций, выполненные по эскизам Ивана Павловича Коровякова, художника-оформителя дорожно-строительных организаций, – сообщает сайт музея.

Второй раздел выставки, посвящён развитию телефонной связи в Устюжне и районе. Здесь будут представлены стационарные, мобильные и военные полевые телефоны, а также рации, которые для выставки из личной коллекции предоставил Алексей Алексеевич Коновалов.

Выставка будет работать до 25 ноября по адресу: Вологодская область, Устюжна, Соборная площадь, 5, со среды по воскресенье с 10:00 до 17:00 и перерывом на обед с 13:00 до 14:00. Выходные дни – понедельник и вторник.

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