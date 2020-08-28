Экскурсия «Деревянные соседи или как поссорились купцы Зернов и Черноглазов» состоится 29 августа

28.08.2020 [Культура]

Экскурсию «Деревянные соседи или как поссорились купцы Зернов и Черноглазов» проведёт Альбина Сберегаева в субботу, 29 августа в 11.00.

- На экскурсии услышим истории о Лизе Волконской - родственнице Льва Толстого и о легендарном Суворове. Узнаем, почему ругались купцы Черноглазов и Зернов. Побываем во дворе первого фотографа Вологды, статского советника Скрипицына Александра Африкановича (для нас откроют ворота). Посетим дом Зернова - Литературную резиденцию «Дом дяди Гиляя», посмотрим все комнаты и восхитительную выставку Алексея Смирнова о старинной Вологде, - говорит о содержании мероприятия экскурсовод Альбина Сберегаева.

Для того, чтобы попасть на экскурсию участникам предлагается выполнить следующие условия: 

- На Чернышевского д.17 найти Дом с лилиями, обойти его по улице Гоголя. На парадное крыльцо не подниматься, парадные двери не открывать. Увидите красивую деревянную калитку, смело заходите. Ровно в 11:02 калитка закроется, - говорит Альбина Сберегаева.

Продолжительность экскурсии 1 час 20 минут. Чтобы посетители не боялись дождя, экскурсовод сообщает, что большая часть мероприятия пройдёт под крышей -  на веранде дома №17 по улице Чернышевского и в Доме дяди Гиляя на Чернышевского, 15.

Предварительная запись в личных сообщениях на странице экскурсовода в социальной сети.

Стоимость участия - 300 рублей, дети и подростки при родителях - бесплатно.

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