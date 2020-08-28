Работы художницы Ираиды Васильевой с 29 августа можно увидеть в литературном музее Вологды

Выставка «Чемодан настроений» вологодской художницы Ираиды Васильевой откроется в музее «Литература. Искусство. Век XX» 29 августа.

В экспозицию войдут несколько десятков произведений, созданных за последние два года – пейзаж, анималистика, фантастическая живопись, традиционная роспись.

– Такие разные произведения объединяет одна цель: создать палитру настроений у зрителя, – говорится в анонсе мероприятия на странице вологодского музея-заповедника. - Картины передают ощущение бесконечности вселенной, обращают к красоте и очарованию Вологды, приглашают совершить путешествие в неизведанное. Часть работ удивит посетителей гармоничным синтезом народных мотивов и современности.

Дополнят выставочный ряд открытки ручной работы и народные куклы.

– В творчестве меня вдохновляет красота в различных её проявлениях: будь то закат на небе или узор на листе, сочетание цветов или игра теней. Если присмотреться, то вокруг нас везде красота, её стоит только увидеть. Самые запоминающиеся виды, моменты воплотились в моих картинах. Каждая проникнута духом красоты, бесконечности, поиска и созидания, и передаёт эту энергию зрителям, – рассказала Ираида Васильева.

Выставка «Чемодан настроений» будет работать по адресу: Вологда, Герцена, 36 с 29 августа по 31 октября. Музей открыт с 10:00 до 17:30 со вторника по субботу.

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