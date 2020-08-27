Режиссер Камерного театра Вологды Яков Рубин получил приз международного фестиваля «Островский-FEST»

Приз «За лучшую режиссёрскую работу» получил художественный руководитель Вологодского камерного драматического театр Яков Рубин за спектакль «В прекрасном и яростном мире».

С 18 по 23 августа в Кинешме проходил II Международный фестиваль камерных театральных форм «Островский FEST» и вологжане представили на суд жюри моноспектакль по пьесе Андрея Платонова.

Все роли в спектакле «В прекрасном и яростном мире» исполняет актер Евгений Думнов. Премьера состоялась 14 декабря 2018 года.

После показа спектакля на фестивале режиссер Яков Рубин и актер Евгений Думнов дали пресс-конференцию и ответили на вопросы журналистов.