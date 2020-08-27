Детсад в Кубенском, где во время ремонта протекла кровля, обещают открыть в сентябре

Детсад в селе Кубенское Вологодского района, где во время ремонта кровли дождями залило помещения на втором и первом этажах, планируют открыть в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

— 31 августа запланирован выезд в детский сад специалистов Управления Роспотребнадзора. С 1 сентября планируется принять детей в группы на первом этаже здания, а с 7 сентября начнут работу группы на втором этаже. Проведение ремонта в Кубенском детском саду находится на контроле администрации района, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что в этом году в садике капитально ремонтировали кровлю. Подрядчик — ООО «Торгсервис» — вышел на объект в июле. Во время проведения работ начались проливные дожди, и водой залило помещения на втором и первом этажах. Позже причиной инцидента неисправность ливнестоков.

Заведующая детсадом Надежда Москвинова ранее рассказала NewsVo, что подрядчик за свой счет проведет косметический ремонт в помещениях. Сейчас, по данным пресс-службы, завершаются работы по штукатурке, проведена покраска стен, закупается линолеум, меняются двери. Администрации детского сада выделили деньги на закупку мебели и мягкого инвентаря, часть мягкого инвентаря была обработана и просушена.