Жителя Нижнего Новгорода задержали по подозрению в коммерческом подкупе руководства череповецкой фирмы

В Череповце задержан 40-летний житель Нижнего Новгорода, подозреваемый в коммерческом подкупе.

«Полицейские выяснили, что мужчина, являясь директором организации, после затянутых сроков по проектированию строительного объекта на одном из предприятий города металлургов, решил отблагодарить руководителя проекта за долгое ожидание. Нижегородец, без ведома нанимателя, принес в организацию пакет, в котором помимо подарков находился конверт со 100 тысячами рублей. Получатель обнаружил сверток с наличными после выхода из отпуска и сразу же сообщил об этом в правоохранительные органы», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту коммерческого подкупа в значительном размере возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.