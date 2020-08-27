Мошенники дважды обманули вологжанина при покупке телефона в интернете

27.08.2020 [Происшествия]

52-летний житель Вологды стал жертвой мошенников. Он пояснил, что нашёл в интернете объявление о продаже мобильного телефона за 13 500 рублей. Указанную сумму потерпевший перевёл продавцу на электронный кошелёк. у

Спустя несколько дней он нашёл ещё одно объявление о продаже телефона и перевёл за него 24 500 на банковский счёт неизвестного лица. Поскольку вологжанин не получил оплаченные товары, а продавцы перестали выходить на связь, он обратился в полицию с двумя заявлениями о мошенничестве. е

Всего за сутки полицейские зарегистрировали 8 заявлений от жителей Вологодской области, пострадавших от действий мошенников. Общая сумма ущерба составила более 445 тысяч рублей.

Тэги: дистанционное мошенничество

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