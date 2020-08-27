21 новый случай коронавируса выявили в Вологде за сутки

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 32 пациентам. По количеству новых заболевших лидирует Вологда - 21. Еще шесть новых случаев в Череповце, два в Нюксенском районе, по одному случаю в Вологодском, Грязовецком и Тарногском.

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 244 пациентам. Большая часть из них — 2 796 — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом в 34 случаях. Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 414 человек.