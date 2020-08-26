Причиной пожара на ликеро-водочном заводе в Вологде могла стать неисправность электрики или поджог

Специалисты рассматривают несколько версий возникновения возгорания на ликеро-водочном заводе ООО "Русский Север" в Вологде.

- В настоящее время рассматривается несколько причин возникновения пожара. Одна из них - электротехническая, рассматривается также версия поджога, неосторожного обращения с огнем при проведении сварочных или других огневых работ, - отметил заместитель начальника отдела административной практики и дознания УНД и ПР областного ГУ МЧС Сергей Меньшиков.

Около 16 часов в здании было ликвидировано открытое горение. Пожарные вскрывают конструкции кровли.

- Работа пожарных затрудняется тем, что отсутствуют выходы на кровлю и отсутствуют выходы в чердачные помещения. Тушение производилось сквозь слуховые окна, - рассказал начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС по Вологодской области Виталий Ковтун.

Ранее NewsVo сообщал, что сигнал о пожаре в здании на территории предприятия по производству алкогольной продукции "Русский Север" на улице III Интернационала, 39 поступил 26 августа в 11.46. Здание состоит из двухэтажной и трехэтажной частей. Горели чердак и кровля двухэтажной части по всей площади - около 625 квадратных метров.