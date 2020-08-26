Жителям домов в центре Вологды пообещали вернуть горячую воду 26 августа

Горячая вода в квартиры всех жителей центра Вологды должна вернуться к вечеру 26 августа. Об этом NewsVo рассказали в пресс-службе городской администрации.

- По графику 24 августа - это последний день отключения. 25 августа теплоноситель на нужды горячего водоснабжения был подан, за исключением 26 многоквартирных домов. Сегодня должны подключить всех, - пояснили NewsVo в пресс-службе администрации Вологды.

Отметим, что горячую воду в квартирах центра Вологды отключают не на две недели, как в других районах, а почти на месяц. Так, по графику, без горячей воды в центральном микрорайоне должны были жить с 27 июля по 24 августа.