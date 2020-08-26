Жители Шекснинского района пожаловались депутатам на нехватку автобусных маршрутов из деревень в райцентр

В Шекснинском районе ветераны во время встречи с председателем Законодательного собрания Вологодской области Андреем Луценко обозначили проблему с пассажирскими перевозками внутри района. По словам жителей, наиболее остро чувствуется нехватка автобусных маршрутов из деревень в райцентр.

«К депутатам ЗСО было много обращений по теме муниципальных перевозок. Этот вопрос обсуждался долго, но уже в марте 2020 года на сессии областного парламента мы приняли решение выделить из областного бюджета 51,4 миллиона рублей на субсидирование муниципальных пассажирских перевозок в районах, — рассказал Андрей Луценко. — Шекснинскому району было выделено порядка 6 миллионов рублей. Однако новых маршрутов в рамках этих средств не предусмотрено».

Глава района Виктор Кузнецов отметил, что сейчас все маршруты внутри муниципалитета обслуживает ООО «Шекснинское АТП».

«Все маршруты предприятия убыточны. Мы субсидируем убытки, однако этого недостаточно. Пандемия попросту подкосила перевозчика. Даже средства, запланированные на приобретение новых автобусов в лизинг, были направлены на выплату зарплат сотрудникам. Кроме того, произошла задержка передачи автобусов от Москвы Вологодской области. Несколько из них должны были быть переданы в Шекснинский район. Но пока, опять же из-за пандемии, процесс стоит», — пояснил Кузнецов.

Жители поинтересовались, не могут ли, в таком случае, обслуживать маршруты частные перевозчики, на что глава района заявил, что частники не хотят обслуживать убыточные маршруты.

« Хотя бы частично снять напряженность могли бы автобусы внутрирегионального маршрута „Череповец — Вологда“. Сейчас они идут, заполненные на половину, и даже только на треть. Однако они отказываются брать пассажиров от Шексны до ближайших деревень. Мотивируют отказ тем, что это невыгодно и слишком увеличивает время движения автобусов. Но у них всегда есть запас, поэтому несколько остановок для них были бы некритичны. А нам каждый раз оплачивать такси тяжело», — предложила местная жительница Татьяна Токарева.

Депутат ЗСО Станислав Березин добавил, что аналогичная проблема возникла и у жителей посёлка Ботово Череповецкого района.

«В сентябре мы вновь поднимем эту проблему на заседании фракции „Единая Россия“. Будем искать решение вопроса», — подчеркнул председатель ЗСО Андрей Луценко.