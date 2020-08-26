Банк «Вологжанин» оштрафовали за прием на работу бывшего госслужащего

После прокурорской проверки банк «Вологжанин» оштрафовали за допущенные при приеме на работу бывшего госслужащего нарушения.

— Проверкой установлено, что в октябре 2019 года между бывшим государственным служащим и председателем правления АО «Банк „Вологжанин“ заключен трудовой договор. Вместе с тем, при трудоустройстве председатель правления Банка в установленный срок не уведомил представителя нанимателя о приеме на работу бывшего государственного служащего, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Согласно законодательству, при приеме на работу экс-чиновника, новый работодатель должен уведомить об этом предыдущего в 10-дневный срок. В банке этого не сделали, поэтому в отношении председателя правления АО „Банк ‚Вологжанин‘ и юрлица возбудили дела об административных правонарушениях.

В итоге банк как юрлицо оштрафовали на 50 тысяч рублей, а председателя правления — на 20 тысяч рублей.