17 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки

26.08.2020 [Общество]

За сутки в Вологодской области диагноз COVID-19 поставили 33 пациентам. По количеству новых заболевших вновь лидирует Череповец — 17. 9 новых случаев коронавируса в Вологде, пять в Вологодском, по одному в Тотемском и Тарногском районах. 

— К сожалению, в Череповце вновь большой прирост заболевших. Напоминаю, в регионе действует масочный режим. Соблюдая простые правила безопасности, вы оберегаете себя и своих близких, — написал на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

Всего в Вологодской области начала эпидемии диагноз COVID-19 поставили 3 212 пациентам. Большая часть из них — 2 746 — уже выздоровели.  Болезнь закончилась летальным исходом в 34 случаях.  Учитывая выздоровевших и погибших, в настоящее время в регионе коронавирусом болеют 432 человека. 

Тэги: коронавирус

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