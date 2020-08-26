Вологжанин похитил вещи из автомобиля собутыльницы, чтобы продолжить застолье

В Вологде полицейские раскрыли кражу из автомобиля 27-летней местной жительницы. Потерпевшая рассказал, что неизвестный разбил стекло в её автомобиле и похитил вещи. Сыщики установили, что к преступлению причастен 32-летний вологжанин, с которым девушка познакомилась накануне и пригласила к себе для распития спиртного.

«После того как алкоголь закончился, женщина попросила нового знакомого сходить за добавкой, но денег на покупку еще одной бутылки спиртного у мужчины не оказалось. Отправившись на добычу денег, злоумышленник заметил, что в припаркованной поблизости машине лежат пакеты. Мужчина разбил стекло и вытащил пакеты из машины в надежде найти там ценные вещи. Но, обнаружив в пакетах лишь женскую одежду и обувь, отнес вещи на мусорку. О том, что это была машина его новой знакомой, мужчина не знал», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.