Вологодская всадница Валерия Соколова завоевала три золотых медали на Всероссийских соревнованиях по конному спорту

25.08.2020 [Общество]

В минувшие выходные на территории нижегородского конноспортивного комплекса "Пассаж" прошли соревнования, в рамках которых был организован Командный чемпионат России, Всероссийские соревнования (гр.А, В, С) и Кубок губернатора Нижегородской области. В турнире приняло участие около 40 спортивных пар, включая членов сборной команды России по выездке, из таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Московская, Кировская, Калужская, Ярославская, Вологодская области и других.

Мастер спорта из Вологды Валерия Соколова выступала на соревнованиях группы B на лошади по кличке Санта Флер. Вологжанка заняла первое место сразу в трех дисциплинах, Малый приз, Средний приз 1 и КЮРе СП-1, где, как сообщается, не всем удалось удержать свои позиции и показать чистое выступление.
 

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