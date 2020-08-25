84-летний вологжанин пострадал при пожаре в квартире на улице Конева

Утром 25 августа в Вологде произошел пожар в однокомнатной квартире дома по улице Конева, 20Б. По данным областного УМЧС, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем 86-летнего хозяина жилья.

— Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка комнаты. Повреждена внутренняя отделка прихожей и кухни, оконные рамы кухни и комнаты. В соседней квартире пластиковый каркас и внутренняя отделка балкона, в другой квартире наружная отделка балкона, — говорится в сообщении ведомства.

Пенсионера спасли из огня трое жильцов соседнего дома, которые заметили возгорание. Мужчина госпитализирован с ожогами тела и верхних дыхательных путей II степени.