В Шекснинском районе ремонтируют Чаромскую среднюю школу

Ремонтные работы идут в здании школы в селе Чаромское Шекснинского района. Контракт с подрядчиком заключили 3 августа.

По данным пресс-службы ЗСО, школа располагается в двух зданиях. Одно из них было построено в 2004 году, в нем размещены две дошкольные группы. Другое возведено больше 40 лет назад. За это время пришли в негодность оконные и дверные блоки, входные группы, разрушились отмостка и цоколь. На ремонт в этом году выделили 1,4 млн. рублей из бюджета.

В настоящее время полностью отремонтирована отмостка, сейчас штукатурится цоколь, заливается бетоном центральное крыльцо.

«Все это мы закончим до 31 августа. Ремонт других крылец завершим до конца сентября. Сейчас на объекте пять человек. Все должны успеть в срок», — заверил представитель подрядной организации Тимур Гигаурий.

У проверявшей объект комиссии во главе с председателем ЗСО Андреем Луценко вызвали нарекания темпы работ и вопрос благоустройства территории. До начала учебного года осталось несколько дней, а рядом со зданием лежат кучи мусора.

«На календаре 25 августа, а осталось сделать, как мы видим, довольно много. Предлагаю составить посуточной график. В ежедневном режиме нужно контролировать ход работ. На территории грязь, строительный мусор. Нужно все это в срочном порядке убрать, провести субботник, сделать хотя бы минимальное благоустройство. 1 сентября у детей должен быть праздник», — заявил Андрей Луценко.

В прошлом году в школе удалось заменить часть окон на южной стороне, но остальные также находятся в плохом состоянии. Зданию также необходим ремонт крыши.

Луценко также посетил отремонтированную котельную в селе Чуровское. Она была построена в 1991 году, в 93-м переведена на природный газ. За годы эксплуатации ее износ составил 85%, а котлов и вовсе 100%. На ремонт котельной в 2020 году выделили около 9 млн. рублей. Установлены два новых котла, насосное оборудование, заменена газорегуляторная установка, осуществлен переход на автоматизированную систему управления котельной.

В самой Шексне в этом году завершилась реконструкция сквера им. Ленина. Работы были разбиты на четыре этапа, реализация проекта шла с 2018 года. Строители заменили пешеходные дорожки, сделали новую облицовку памятника, смонтировали новое освещение, провели озеленение, установили скамейки, детскую и спортивную площадки.