Двое вологжан избили прохожего, чтобы отобрать бутылку настойки

25.08.2020 [Общество]

В Вологде полицейские раскрыли разбойное нападение на 49-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу с тяжкими телесными повреждениями. Он рассказал, что на него напали двое молодых людей, избили его и забрали бутылку настойки.

«Работая по заявлению, сотрудники уголовного розыска установили, что пострадавший мужчина зашел в бар, приобрел настойку и вышел на улицу. А следом за ним вышли и молодые люди, которые распивали алкоголь за столом в баре. Спустя некоторое время мужчины вернулись в питейное заведение уже с бутылкой настойки в руках», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Нападавшими оказались 28-летний и 27-летний ранее судимые мужчины. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Тэги: грабежи

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