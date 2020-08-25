22-летний вологжанин отвёрткой вскрыл чужой автомобиль, чтобы покататься

В Вологде полицейские раскрыли угон автомобиля «ВАЗ-2106». Потерпевший - 29-летний вологжанин - рассказал, что вечером припарковал машину во дворе, а наутро обнаружил её стоящей на другом месте с открытой дверью.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний, ранее несудимый местный житель. На допросе вологжанин сознался в содеянном, пояснив, что вечером прогуливаясь по улице, увидел припаркованный автомобиль ВАЗ-2106. Решив на нем прокатиться, он вскрыл отверткой дверь, а затем завел двигатель. Накатавшись по городу злоумышленник вернул машину обратно во двор», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

По факту угона возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.