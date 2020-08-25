Вологодское отделение «Единой России» подвело итоги работы общественных приемных в регионе

«Единая Россия» сообщает, что со дня образования общественных приёмных партии парламентского большинства в Вологодской области исполнилось 12 лет. Председатель Законодательного собрания Андрей Луценко подвёл итоги многолетней работы и ответил на вопросы жителей посёлка Шексна.

«Сегодняшний день — это повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые задачи, — отметил спикер областного парламента. — За прошедший период к нам поступило более 40 тысяч обращений, из которых мы дали порядка 31 тысячи юридических консультаций. Девять тысяч вопросов были решены положительно».

Лариса Кожевина, депутат ЗСО и руководитель общественной приёмной партии «Единая Россия» в Вологодской области рассказала, что 25 августа — это лишь официальная дата создания приёмных.

«Старт их работы был дан ещё раньше. В 2004 году депутат Государственной Думы РФ Георгий Шевцов открыл общественные приёмные депутата в каждом районе нашей области. Это позволило нам сразу включиться в работу, используя положительный опыт работы депутатских приёмных», — пояснила парламентарий.

По данным пресс-службы ЗСО, сейчас на базе общественной приемной функционирует правозащитный центр, куда могут обратиться жители области, чтобы получить бесплатную юридическую консультацию. Для этой работы привлечены профессиональные юристы — члены Вологодской коллегии адвокатов, Вологодского регионального отделения Общероссийской Общественной организации «Ассоциация юристов России», юридической клиники Вологодского института права и экономики ФСИН России.